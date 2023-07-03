«Боруссия» подписала хавбека «Вольфсбурга» Нмечу

Полузащитник Феликс Нмеча перешёл из «Вольфсбурга» в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
«Феликс Нмеча — быстрый, технически подкованный и физически сильный футболист, который благодаря своему игровому профилю обогатит нашу полузащиту как в атаке, так и в обороне. Мы рады, что к нам присоединился ещё один игрок сборной Германии, и убеждены, что прогресс Феликса не закончен», — говорится в сообщении немецкого клуба.
По информации источника, сумма трансфера составит € 30 млн. Контракт футболиста с «Боруссией» будет рассчитан до конца июня 2028 года. Хавбек будет выступать под номером 8.
В сезоне-2022/2023 на счету Нмечи 32 матча за «Вольфсбург» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о нежелании «Манчестер Юнайтед» отдавать вингера Джейдона Санчо в аренду в «Боруссию».
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