«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Боруссии» Дортмунд по аренде Санчо

«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать Джейдона Санчо в аренду в «Боруссию» (Дортмунд), сообщает издание Daily Star.
По данным источника, манкунианцы не готовы отпускать 23-летнего англичанина в аренду этим летом. Тем не менее «Манчестер Юнайтед» открыт к предложениям о полноценном трансфере полузащитника, который был приобретён «красными дьяволами» в 2021 году из дортмундской «Боруссии».
Отмечается, что манкунианцы хотят получить за Санчо не менее € 52 млн. Суммарно за «Ман Юнайтед» английский полузащитник провёл 79 матчей и забил 12 голов. В прошлом сезоне он отыграл 26 матчей за «красных дьяволов» в рамках английской Премьер-лиги, отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Действующий контракт Санчо с «Ман Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 55,00 млн.
- 3 июля 2023
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