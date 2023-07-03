«Спартак» поборется за центрального защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса

«Спартак» заинтересовался игроком сборной Колумбии и английского «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом, сообщает Relevo.

Контракт Санчеса с лондонским клубом истекает в 2024 году, и «шпоры» готовы продать центрбека, который в редких случаях попадал в состав. Даже в тот период, когда Конте использовал тактику с тремя центральными защитниками. «Тоттенхэм» хочет выручить за игрока около € 15 млн, и «Спартак» не единственный, кто хотел бы заполучить колумбийца.

По информации издания, на Санчеса претендуют турецкие клубы «Фенербахче» и «Галатасарай», а также испанский «Вильярреал», который ищет замену Пау Торресу.

В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги Давинсон Санчес провёл 18 матчей за «Тоттенхэм», 10 раз выходя на замену.