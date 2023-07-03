Защитник «Црвены Звезды» Спаич: «Зенит» — хорошая команда. Усиленно готовимся к игре

Защитник «Црвены Звезды» Урош Спаич в преддверии матча Кубка PARI Премьер с «Зенитом» отметил, что у петербуржцев хорошая команда.

«Зенит» — хорошая команда, сколько уже лет подряд они являются чемпионами России. Респект и уважение есть, но мы готовимся к нашему сезону. Мы ещё не находимся на уровне, на котором хотим быть, продолжаем тренироваться. Да, статус игры товарищеский, но мы готовимся как к официальной игре», — приводит слова Спаича «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче турнира сине-бело-голубые уверенно обыграли азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1. В составе «Зенита» голами отметились бразильские полузащитники — Густаво Мантуан и Клаудиньо. Ещё один мяч на свой счёт записал хавбек Зелимхан Бакаев. Помимо «Зенита», «Црвены Звезды» и «Нефтчи», в турнире принимает участие турецкий «Фенербахче».