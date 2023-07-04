Состоялись матчи 1-го тура группы А Евро-2023 среди игроков до 19 лет

Состоялись матчи 1-го тура группы А чемпионата Европы — 2023 среди игроков не старше 19 лет, который в эти дни проходит на Мальте.

Сборная Польши U19 со счётом 0:2 уступила команде Португалии U19. По голу в каждом из таймов забили Габриэл Браш и Угу Феликс.

В другом матче квартета хозяева турнира, мальтийцы, разгромно проиграли сверстникам из Италии 0:4. Новичок «Пари Сен-Жермен» Шер Ндур открыл счёт в матче с пенальти, ещё по разу 11-метровые удары реализовали Франческо Эспозито и Самуэль Виньято, с игры отличился только Лука Д'Андреа. Под занавес первого тайма был удалён игрок Мальты Джейк Микаллеф.

Италия и Португалия возглавили группу А, набрав по три очка. 4 июля в борьбу вступят команды из группы B.

Норвегия U19 – Греция U19 (начало – в 19:00 мск)