Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состоялись матчи 1-го тура группы А Евро-2023 среди игроков до 19 лет

Состоялись матчи 1-го тура группы А Евро-2023 среди игроков до 19 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялись матчи 1-го тура группы А чемпионата Европы — 2023 среди игроков не старше 19 лет, который в эти дни проходит на Мальте.

Сборная Польши U19 со счётом 0:2 уступила команде Португалии U19. По голу в каждом из таймов забили Габриэл Браш и Угу Феликс.

U19 ЧЕ-2023. Группа A
03 июля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Польша U19
Окончен
0 : 2
Португалия U19
0:1 Браш – 4'   0:2 Феликс – 60'

В другом матче квартета хозяева турнира, мальтийцы, разгромно проиграли сверстникам из Италии 0:4. Новичок «Пари Сен-Жермен» Шер Ндур открыл счёт в матче с пенальти, ещё по разу 11-метровые удары реализовали Франческо Эспозито и Самуэль Виньято, с игры отличился только Лука Д'Андреа. Под занавес первого тайма был удалён игрок Мальты Джейк Микаллеф.

U19 ЧЕ-2023. Группа A
03 июля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Мальта U19
Окончен
0 : 4
Италия U19
0:1 Ндур – 21'   0:2 Эспозито – 35'   0:3 Д'Андреа – 47'   0:4 Виньято – 90+2'
Удаления: Майкэллеф – 42' / нет

Италия и Португалия возглавили группу А, набрав по три очка. 4 июля в борьбу вступят команды из группы B.

  • Норвегия U19 – Греция U19 (начало – в 19:00 мск)
  • Исландия U19 – Испания U19 (начало – в 22:15 мск)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023