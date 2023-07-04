Состоялись матчи 1-го тура группы А Евро-2023 среди игроков до 19 лет
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Состоялись матчи 1-го тура группы А чемпионата Европы — 2023 среди игроков не старше 19 лет, который в эти дни проходит на Мальте.
Сборная Польши U19 со счётом 0:2 уступила команде Португалии U19. По голу в каждом из таймов забили Габриэл Браш и Угу Феликс.
U19 ЧЕ-2023. Группа A
03 июля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Польша U19
Окончен
0 : 2
Португалия U19
0:1 Браш – 4' 0:2 Феликс – 60'
В другом матче квартета хозяева турнира, мальтийцы, разгромно проиграли сверстникам из Италии 0:4. Новичок «Пари Сен-Жермен» Шер Ндур открыл счёт в матче с пенальти, ещё по разу 11-метровые удары реализовали Франческо Эспозито и Самуэль Виньято, с игры отличился только Лука Д'Андреа. Под занавес первого тайма был удалён игрок Мальты Джейк Микаллеф.
U19 ЧЕ-2023. Группа A
03 июля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Мальта U19
Окончен
0 : 4
Италия U19
0:1 Ндур – 21' 0:2 Эспозито – 35' 0:3 Д'Андреа – 47' 0:4 Виньято – 90+2'
Удаления: Майкэллеф – 42' / нет
Италия и Португалия возглавили группу А, набрав по три очка. 4 июля в борьбу вступят команды из группы B.
- Норвегия U19 – Греция U19 (начало – в 19:00 мск)
- Исландия U19 – Испания U19 (начало – в 22:15 мск)
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