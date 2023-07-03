Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсело Брозович стал игроком «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду

Марсело Брозович стал игроком «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду
Комментарии

Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович перешёл в «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

По информации источника, 30-летний хавбек «нерадзурри» перейдёт в «Аль-Наср» за € 18 млн.

Брозович выступал за «Интер» на протяжении восьми лет (с 2015 года). С миланской командой хорват завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии. В сезоне-2022/2023 на счету полузащитника 40 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что на Брозовича также претендовала «Барселона», однако хорват сделал выбор в пользу саудовской команды.

Материалы по теме
Брозович решил перейти в «Аль-Наср», а не в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023