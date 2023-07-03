Марсело Брозович стал игроком «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду
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Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович перешёл в «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.
По информации источника, 30-летний хавбек «нерадзурри» перейдёт в «Аль-Наср» за € 18 млн.
Брозович выступал за «Интер» на протяжении восьми лет (с 2015 года). С миланской командой хорват завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии. В сезоне-2022/2023 на счету полузащитника 40 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что на Брозовича также претендовала «Барселона», однако хорват сделал выбор в пользу саудовской команды.
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