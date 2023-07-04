В «Севилье» исключили возможность подписания контракта с Серхио Рамосом
Поделиться
Вице-президент «Севильи» Нидо Карраско ответил на вопрос о возможном подписании контракта с испанским защитником Серхио Рамосом.
«Нет, нет. Сегодня Серхио Рамос не вариант. Он отличный игрок, выросший в нашей академии, но сегодня он не вариант для «Севильи», — приводит слова Рамоса AS.
Ранее сообщалось, что Рамос может продолжить карьеру в «Интер Майами», в котором выступает нападающий Лионель Месси.
Рамос является воспитанником «Севильи», которую он покинул в 2005 году, перейдя в «Реал».
«ПСЖ» объявил об уходе Рамоса, который выступал за клуб с 2021 года. В прошлом сезоне испанец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.
Материалы по теме
Талисманы чемпионатов Европы по футболу
Комментарии
- 4 июля 2023
-
03:43
-
03:39
-
03:25
-
03:24
-
03:11
-
03:05
-
02:59
-
02:49
-
02:44
-
02:24
-
02:07
-
01:50
-
01:43
-
01:37
-
01:36
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:15
-
00:15
-
00:03
-
00:03
- 3 июля 2023
-
23:51
-
23:46
-
23:44
-
23:30
-
23:26
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:16
-
22:11
Партнерский контент