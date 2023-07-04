В «Севилье» исключили возможность подписания контракта с Серхио Рамосом

Вице-президент «Севильи» Нидо Карраско ответил на вопрос о возможном подписании контракта с испанским защитником Серхио Рамосом.

«Нет, нет. Сегодня Серхио Рамос не вариант. Он отличный игрок, выросший в нашей академии, но сегодня он не вариант для «Севильи», — приводит слова Рамоса AS.

Ранее сообщалось, что Рамос может продолжить карьеру в «Интер Майами», в котором выступает нападающий Лионель Месси.

Рамос является воспитанником «Севильи», которую он покинул в 2005 году, перейдя в «Реал».

«ПСЖ» объявил об уходе Рамоса, который выступал за клуб с 2021 года. В прошлом сезоне испанец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.

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