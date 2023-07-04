Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» — «Зенит»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

«Црвена Звезда» — «Зенит»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 4 июля, в матче Кубка PARI Премьер встретятся сербская «Црвена Звезда» и российский «Зенит». Команды будут играть стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч!»

Кубок PARI Премьер
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном товарищеском турнире принимают участие «Фенербахче» (Турция) и «Нефтчи» (Азербайджан). В первом матче турнира «Зенит» обыграл «Нефтчи» со счётом 3:1.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив московский ЦСКА на 12 очков. Это чемпионство стало пятым подряд для сине-бело-голубых.

Материалы по теме
Семак в выгодном положении. Есть ли шанс у «Црвены Звезды» в матче с «Зенитом»?
Семак в выгодном положении. Есть ли шанс у «Црвены Звезды» в матче с «Зенитом»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023