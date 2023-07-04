«Црвена Звезда» — «Зенит»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 4 июля, в матче Кубка PARI Премьер встретятся сербская «Црвена Звезда» и российский «Зенит». Команды будут играть стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч!»
Кубок PARI Премьер
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
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Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», в международном товарищеском турнире принимают участие «Фенербахче» (Турция) и «Нефтчи» (Азербайджан). В первом матче турнира «Зенит» обыграл «Нефтчи» со счётом 3:1.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив московский ЦСКА на 12 очков. Это чемпионство стало пятым подряд для сине-бело-голубых.
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