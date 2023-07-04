Сине-бело-голубые выступают дома, у них сильный бразильский состав и статистика очных встреч тоже на их стороне.

Семак в выгодном положении. Есть ли шанс у «Црвены Звезды» в матче с «Зенитом»?

Пришло время для 2-го тура предсезонного международного клубного турнира в Санкт-Петербурге. 4 июля состоится матч «Црвена Звезда» — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех сербского клуба оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Где смотреть

Встречу «Црвена Звезда» — «Зенит» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Зенит» (04.07.2023)

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК Црвена Звезда Белград, Сербия Не начался Зенит Санкт-Петербург, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

В ожидании начала нового сезона Российской Премьер-Лиги, который стартует в середине июля, обратим внимание на матч предсезонного турнира. 4 июля на стадионе «Газпром Арена» померяются силами «Црвена Звезда» и «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

По итогам минувшего сезона «Црвена Звезда» в очередной раз выиграла чемпионат Сербии и Кубок страны. В первенстве она довольно давно не знает себе равных. Зато на международной арене красно-белые не так хороши. Они не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов, а также не вышли в плей-офф Лиги Европы.

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За шесть туров группового этапа сербский клуб обыграл только «Ференцварош» (4:1) и «Трабзонспор» (2:1), в обоих случаях дома. Во всех остальных встречах красно-белые потерпели поражения. Таким образом, они заняли последнее место в группе и остались без евровесны.

Чтобы в этом сезоне не провалиться в еврокубках, «Црвена Звезда» согласилась на участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Её технический директор Марко Марин поблагодарил организаторов за приглашение и отметил, что товарищеский турнир в России станет важной частью подготовки команды к участию в Лиге чемпионов.

Марин подчеркнул, что красно-белые серьёзно отнесутся к участию в турнире. Следовательно, беречь силы они не станут. Скорее всего, мы увидим максимально приближенный к основному состав и классную игру «Црвены Звезды», без экспериментов главного тренера.

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Впрочем, вряд ли серьёзного подхода сербам хватит для того, чтобы обыграть «Зенит». История очных встреч всецело на стороне петербуржцев. Во всех шести последних (два в Лиге Европы и четыре товарищеских) матчах они одержали победы. Велика вероятность, что выиграют и в этот раз.

Для «Зенита» предсезонный турнир также является важной частью подготовки к новому сезону. Совсем скоро ему предстоит сыграть с ЦСКА в Суперкубке России. В прошлом году практика с сербами очень помогла петербуржцам. В матче за Суперкубок они разгромили «Спартак» (4:0).

Пока что дела у петербуржцев в товарищеском турнире идут хорошо. Во встрече 1-го тура они уверенно обыграли «Нефтчи» (3:1) полуосновным составом. Сине-бело-голубые пропустили первыми, но быстро опомнились и взяли своё. Забитыми мячами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

После матча с «Нефтчи» у «Зенита» наверняка будут некоторые кадровые перестановки. Барриос и Вендел пока что не прибыли в расположение клуба, но вот Малком и Матео Кассьерра наверняка примут участие в грядущей встрече. Сергей Семак предусмотрительно выделил им дополнительное время на восстановление после товарищеских игр за сборную.

С Малкомом качество игры петербуржцев увеличится. По итогам минувшего сезона форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ. За 27 туров он записал на свой счёт 23 гола и семь результативных передач. Поставить на победу «Зенита» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

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На «Газпром Арене» за последние два сезона сине-бело-голубые во всех официальных турнирах проиграли только пять раз. И то в одной из этих встреч с «Динамо» в Кубке России петербуржцы были ослаблены кадровыми потерями.

Прогноз и ставки на матч «Црвена Звезда» — «Зенит» 4 июля 2023 года

«Црвена Звезда» — гегемон чемпионата Сербии, но на международной арене дела у неё идут не лучшим образом. Мотивации предостаточно у обеих команд. Встреча наверняка пройдёт на высоких скоростях и мало чем будет похожа на товарищескую. В то же время фаворитом выглядит «Зенит». История очных матчей и то, что он состоится на «Газпром Арене», подкрепляют уверенность в его победе.

Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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