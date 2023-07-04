Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Фейеноорда» — о Шиманьском: если бы зависело от меня, он бы остался в команде

Тренер «Фейеноорда» — о Шиманьском: если бы зависело от меня, он бы остался в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о польском полузащитнике Себастьяне Шиманьском, выступавшим за команду на правах аренды в прошлом сезоне.

«Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы Себастьян остался с нами. Он мобильный и боевитый игрок, дающий команде множество возможностей в атаке. Мне нравится, как он играет, он подходит «Фейеноорду», — приводит слова Слота Sportowe Fakty.

По сведениям источника, сделка может усложниться из-за требований агентов футболиста. Изначально стороны согласовали контракт, но затем агенты Шиманьского запросили повышения зарплаты до € 2 млн. Такой шаг вынудил «Фейеноорд» обратиться к поиску нового полузащитника.

Отметим, что у Шиманьского действующий контракт с «Динамо» до 2026 года.

Материалы по теме
Требования Шиманьского к «Фейеноорду» могут сорвать сделку по продлению аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023