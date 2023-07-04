Тренер «Фейеноорда» — о Шиманьском: если бы зависело от меня, он бы остался в команде
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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о польском полузащитнике Себастьяне Шиманьском, выступавшим за команду на правах аренды в прошлом сезоне.
«Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы Себастьян остался с нами. Он мобильный и боевитый игрок, дающий команде множество возможностей в атаке. Мне нравится, как он играет, он подходит «Фейеноорду», — приводит слова Слота Sportowe Fakty.
По сведениям источника, сделка может усложниться из-за требований агентов футболиста. Изначально стороны согласовали контракт, но затем агенты Шиманьского запросили повышения зарплаты до € 2 млн. Такой шаг вынудил «Фейеноорд» обратиться к поиску нового полузащитника.
Отметим, что у Шиманьского действующий контракт с «Динамо» до 2026 года.
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