Тренер «Фейеноорда» — о Шиманьском: если бы зависело от меня, он бы остался в команде

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о польском полузащитнике Себастьяне Шиманьском, выступавшим за команду на правах аренды в прошлом сезоне.

«Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы Себастьян остался с нами. Он мобильный и боевитый игрок, дающий команде множество возможностей в атаке. Мне нравится, как он играет, он подходит «Фейеноорду», — приводит слова Слота Sportowe Fakty.

По сведениям источника, сделка может усложниться из-за требований агентов футболиста. Изначально стороны согласовали контракт, но затем агенты Шиманьского запросили повышения зарплаты до € 2 млн. Такой шаг вынудил «Фейеноорд» обратиться к поиску нового полузащитника.

Отметим, что у Шиманьского действующий контракт с «Динамо» до 2026 года.