Требования Шиманьского к «Фейеноорду» могут сорвать сделку по продлению аренды

Атакующий полузащитник «Динамо» и сборной Польши Себастьян Шиманьски, прибывший летом 2022 года в «Фейеноорд» на правах аренды, ведёт переговоры о продлении договора. По информации нидерландского портала 1908, два клуба уже согласовали все вопросы, но оформить сделку помешало выдвижение дополнительных требований агентами игрока.

Вскоре после заключения клубного соглашения представители Шиманьского потребовали поднять зарплату, чтобы хавбек мог получать «чистыми» более € 2 млн. Дополнительные требования стали полнейшей неожиданностью для нидерландского клуба, который ранее добился принципиального согласия игрока.

По мнению руководства «Фейеноорда», запрашиваемая зарплата не соответствует статусу футболиста, и потому поиски нового атакующего полузащитника продолжаются. Аренда Шиманьского остаётся приоритетом для роттердамского клуба, но игроку и его агентам придётся умерить аппетиты.

Ранее сообщалось об интересе к Шиманьскому со стороны испанской «Севильи».