«Рубин» объявил о переходе бывшего защитника «Партизана» Вуячича

Черногорский защитник Игор Вуячич стал футболистом «Рубина». Экс-защитник сербского «Партизана» подписал с командой контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды на официальном сайте.

28-летний Вуячич играл за «Партизан» с 2019 года. За сербскую команду в 129 матчах он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. В том же году Вуячич дебютировал в составе сборной Черногории, успев провести за команду 25 игр.

«Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя один сезон в Мелбет Первой лиге. Казанская команда выиграла турнир под руководством Рашида Рахимова. Рахимов возглавил «Рубин» по ходу сезона, также командой руководили Леонид Слуцкий и Юрий Уткульбаев.

Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом» 23 июля.