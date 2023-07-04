«Рубин» объявил о переходе бывшего защитника «Партизана» Вуячича

Черногорский защитник Игор Вуячич стал футболистом «Рубина». Экс-защитник сербского «Партизана» подписал с командой контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды на официальном сайте.
28-летний Вуячич играл за «Партизан» с 2019 года. За сербскую команду в 129 матчах он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. В том же году Вуячич дебютировал в составе сборной Черногории, успев провести за команду 25 игр.
«Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя один сезон в Мелбет Первой лиге. Казанская команда выиграла турнир под руководством Рашида Рахимова. Рахимов возглавил «Рубин» по ходу сезона, также командой руководили Леонид Слуцкий и Юрий Уткульбаев.
Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом» 23 июля.
- 4 июля 2023
-
11:37
-
11:26
-
11:11
-
11:06
-
11:01
-
10:59
-
10:57
-
10:46
-
10:42
-
10:14
-
10:11
-
10:09
-
10:06
-
09:59
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:28
-
09:19
-
09:13
-
09:08
-
09:04
-
08:40
-
08:10
-
07:21
-
07:10
-
07:06
-
06:52
-
06:30
-
06:16
-
06:11
-
06:10
-
05:59
-
05:56
-
05:46