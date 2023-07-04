Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил о переходе бывшего защитника «Партизана» Вуячича

«Рубин» объявил о переходе бывшего защитника «Партизана» Вуячича
Аудио-версия:
Комментарии

Черногорский защитник Игор Вуячич стал футболистом «Рубина». Экс-защитник сербского «Партизана» подписал с командой контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды на официальном сайте.

28-летний Вуячич играл за «Партизан» с 2019 года. За сербскую команду в 129 матчах он забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. В том же году Вуячич дебютировал в составе сборной Черногории, успев провести за команду 25 игр.

«Рубин» вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя один сезон в Мелбет Первой лиге. Казанская команда выиграла турнир под руководством Рашида Рахимова. Рахимов возглавил «Рубин» по ходу сезона, также командой руководили Леонид Слуцкий и Юрий Уткульбаев.

Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом» 23 июля.

Материалы по теме
Источник: «Рубин» согласовал переход двух футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023