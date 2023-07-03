Источник: «Рубин» согласовал переход двух футболистов

Казанский «Рубин» согласовал условия перехода защитника Игоря Вуячича и косовского форварда Мирлинда Даку. Об этом сообщает «Татар-информ».
В минувшем сезоне Вуячич выступал в составе сербского «Партизана», где в 26 матчах забил дважды и отдал одну результативную передачу. Стоимость сделки должна составить € 1 млн. Даку выступал на правах аренды за словенский клуб «Мура», в составе которого отличился 27 раз в 53 матчах.
Отметим, что Вуячич уже официально попрощался с «Партизаном».
Напомним, «Рубин» в прошлом сезоне выиграл Мелбет Первую лигу и вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя сезон. Руководит казанской командой Рашид Рахимов, возглавивший её по ходу весенней части сезона. Начнёт новый сезон «Рубин» гостевым матчем с московским «Локомотивом» 23 июля.
- 3 июля 2023
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