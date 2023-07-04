Андрей Аршавин высказался о возможной реформе правила офсайда от ФИФА

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин не считает, что введение нового офсайдного правила приведёт к низкой обороне у многих команд.

«Новые правила ФИФА по офсайду приведут к низкой обороне? На мой взгляд, нет. То, что голов станет больше, понятно. Футбол борется с другими зрелищами, новое поколение не хочет видеть счёт 1:0», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».

Ранее появилась информация, что ФИФА готовит изменение офсайдного правила для увеличения динамики футбола. Теперь если часть тела атакующего игрока будет на проекции тела защищающегося футболиста, то офсайд считаться не будет. По нынешним правилам игрок попадает в офсайд, если в момент паса часть его тела, которой разрешено забивать голы, находится ближе к воротам, чем тело защищающегося футболиста.