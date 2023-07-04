Чепчугов: желаю всем командам подготовиться, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что «Зенит» вновь будет главным претендентом на чемпионский титул. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга выиграл пять последних титулов чемпиона РПЛ подряд.

«Сможет ли атака ЦСКА конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне? Атакующие футболисты в ЦСКА достаточно опытные с высоким потенциалом, чтобы лидировать в списке лучших снайперов в следующем сезоне, что немаловажно для команды. Мы прекрасно понимаем, что «Зенит» в очередной раз будет считаться главным претендентом на чемпионство.

Сможет ли ЦСКА навязать конкуренцию? Чемпионат — это всегда длинная дистанция, хочется пожелать не только армейцам, но и всем командам продуктивной подготовки, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Пусть победит сильнейший!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».