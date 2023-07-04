Легендарная бразильская нападающая Марта подтвердила, что сыграет на последнем ЧМ

Нападающая сборной Бразилии Марта призналась, что грядущий чемпионат мира станет для неё последним в карьере.
«Да, это будет мой последний чемпионат мира. Понимаю, что приходит время расставить приоритеты и сделать акцент на других вещах. Мне стоит просто быть благодарной за то, что я пробыла все эти годы в сборной. Возможность поехать ещё на один чемпионат мира, шестой, для меня что-то сюрреалистичное», — приводит слова Марты ESPN.
37-летняя Марта выигрывала звание «Игрок года ФИФА» в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. За сборную Бразилии она выступает с 2002 года и провела за команду свыше 163 матчей, в которых забила 112 голов. Из своих шести чемпионатов мира Марта добилась наибольшего успеха в 2007 году, когда с командой завоевала серебряные медали.
- 4 июля 2023
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