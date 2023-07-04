Деспотович заявил, что тульский «Арсенал» должен ему денег

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал о своих проблемах в команде, а также заявил, что клуб должен ему денег из-за задолженности по зарплате.

«Мой последний сезон в России очень плохой. Сыграл около 500 минут — это очень мало. Были проблемы: не давали играть. Первые четыре месяца тренировался индивидуально, потом было тяжело набрать форму. Этот тренер, Кононов, если его можно назвать тренером, не давал мне практики.

Потом ситуация стала получше. Пришёл хороший тренер [Сторожук], с ним сразу сложились нормальные отношения. Но играл всё равно не так много, как хотелось бы.

Почему меня не ставили? Возможно, политика клуба. В начале года шли разговоры о том, чтобы понизить мне зарплату, но я отстоял своё. Наверное, причина в том числе в этом. Передо мной ещё остались долги [по зарплате]. Надеюсь, в скором времени проблема решится. Как я слышал, недавно ребятам дали по две–три зарплаты. Мне же ещё ничего не выплатили. Почему-то задерживают зарплату дольше, чем другим. На днях мне сказали, что всё выплатят.

Всем нужны деньги, а у кого-то дети. Когда футболисты из одной раздевалки берут друг у друга деньги в долг, это негативно сказывается на команде. Стараемся, работаем, но если не получаешь за свою работу деньги, это влияет на всех», — приводит слова Деспотовича Sport24.