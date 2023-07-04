Деспотович: у Слуцкого отношение к людям как к животным. Вылет «Рубина» — его вина

Экс-нападающий «Рубина» Джордже Деспотович раскритиковал бывшего главного тренера казанцев Леонида Слуцкого. Футболист вспомнил историю, как его вещи выкинули на улицу из отеля из-за якобы выдуманной претензии Слуцкого и руководства.
«Лично я не могу говорить о человеке, не игравшем в футбол, как о хорошем тренере. Важен хоть какой-то опыт, чтобы мог понимать футболистов. Он не понимает, каково футболистам играть через боль, на уколах и травмах, потому что сам не играл. А тренер должен это знать. Из-за него я четыре месяца играл на уколах. Конечно, это моя работа, мне за это платят деньги. Но именно из-за него я играл столько месяцев с очень серьёзной травмой. А они мне потом сказали «спасибо» — выбросили чемоданы на улицу. Я нигде не сталкивался с таким отношением. Мне было очень тяжело и обидно.
Когда я ещё был в клубе, меня выставили из отеля. Якобы я говорил, что мне не нравится клуб, город. Но это не правда, а только их слова.
Насколько велика вина Слуцкого в вылете «Рубина»? Конечно, это его вина, не моя точно. Его и Яровинского. Они вдвоём собирали команду, которая вылетела. Этим дали деньги, дали всё, чтобы они играли в Европе. А «Рубин» вылетел из Премьер-Лиги. И кто виноват?
Есть ли ещё конкретные претензии к Слуцкому? Отношение к людям как к животным. Вот я вам говорил: мои вещи выкинули из отеля и не дали поесть. И это всё вернулось [Слуцкому] потихоньку», — приводит слова Деспотовича Sport24.
- 4 июля 2023
-
11:26
-
11:11
-
11:06
-
11:01
-
10:59
-
10:57
-
10:46
-
10:42
-
10:14
-
10:11
-
10:09
-
10:06
-
09:59
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:28
-
09:19
-
09:13
-
09:08
-
09:04
-
08:40
-
08:10
-
07:21
-
07:10
-
07:06
-
06:52
-
06:30
-
06:16
-
06:11
-
06:10
-
05:59
-
05:56
-
05:46
-
05:42