«Монако» объявил о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера

Новым главным тренером футбольного клуба «Монако» стал 53-летний австриец Ади Хюттер, информирует официальный сайт клуба. Соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2025 года.
Специалист ранее работал в немецких «Айнтрахте» (Франкфурт) и «Боруссии» (Мёнхенгладбах), швейцарском «Янг Бойз», австрийском «Ред Булл» (Зальцбург). Хюттер уже год находится без работы, с тех пор как покинул «Боруссию» летом 2022 года.
Напомним, 4 июня было объявлено об увольнении бельгийца Филиппа Клемана с поста главного тренера «Монако». В последних семи турах завершившегося сезона Лиги 1 монегаски под его руководством потерпели пять поражений, один раз сыграли вничью и добились одной победы. По итогам турнира команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице, не попав в еврокубки сезона-2023/2024.
- 4 июля 2023
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