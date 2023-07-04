«Брентфорд» приобрёл Нэйтана Коллинза за рекордную сумму в размере € 27 млн

«Брентфорд» объявил о переходе защитника Нэйтана Коллинза из «Вулверхэмптона». Сумма трансфера составила € 27 млн — это клубный рекорд.

22-летний ирландский защитник заключил с «Брентфордом» контракт на шесть лет с возможностью продления ещё на два года. На официальном сайте английского клуба отмечается, что сумма трансфера стала для «Брентфорда» рекордной.

В минувшем сезоне Коллинз отыграл 26 матчей за «волков» в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. «Брентфорд» закончил кампанию на девятом месте, «Вулверхэмптон» стал 13-м. Нэйтан Коллинз ранее в своей карьере представлял такие клубы, как «Бёрнли» и «Сток Сити».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость ирландского защитника в € 22 млн.