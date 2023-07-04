Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 4 июля, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Нефтехимиком», победу со счётом 4:0 в котором одержали красно-синие. Игра прошла на стадионе ВЭБ Арена.

Счёт в матче открыл российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 37-й минуте, а на 46-й форвард оформил дубль и упрочил лидерство своей команды. В середине второго тайма отличился полузащитник Саша Зделар, под занавес встречи окончательный счёт установил 19-летний хавбек армейцев Ярослав Арбузов.

Игра с «Нефтехимиком» стала первой товарищеской для ЦСКА этим летом. 8 июля команда Владимира Федотова встретится с московским «Динамо», на следующий день пройдёт ответная товарищеская встреча между этими командами.

ЦСКА в сезоне-2022/2023 завоевал серебряные медали в чемпионате России и выиграл Кубок страны.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
04 июля 2023, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск, Россия
1:0 Чалов – 37'   2:0 Чалов – 46'   3:0 Зделар – 59'   4:0 Арбузов – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023