ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

Сегодня, 4 июля, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Нефтехимиком», победу со счётом 4:0 в котором одержали красно-синие. Игра прошла на стадионе ВЭБ Арена.

Счёт в матче открыл российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 37-й минуте, а на 46-й форвард оформил дубль и упрочил лидерство своей команды. В середине второго тайма отличился полузащитник Саша Зделар, под занавес встречи окончательный счёт установил 19-летний хавбек армейцев Ярослав Арбузов.

Игра с «Нефтехимиком» стала первой товарищеской для ЦСКА этим летом. 8 июля команда Владимира Федотова встретится с московским «Динамо», на следующий день пройдёт ответная товарищеская встреча между этими командами.

ЦСКА в сезоне-2022/2023 завоевал серебряные медали в чемпионате России и выиграл Кубок страны.