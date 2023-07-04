ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

Сегодня, 4 июля, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Нефтехимиком», победу со счётом 4:0 в котором одержали красно-синие. Игра прошла на стадионе ВЭБ Арена.
Счёт в матче открыл российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 37-й минуте, а на 46-й форвард оформил дубль и упрочил лидерство своей команды. В середине второго тайма отличился полузащитник Саша Зделар, под занавес встречи окончательный счёт установил 19-летний хавбек армейцев Ярослав Арбузов.
Игра с «Нефтехимиком» стала первой товарищеской для ЦСКА этим летом. 8 июля команда Владимира Федотова встретится с московским «Динамо», на следующий день пройдёт ответная товарищеская встреча между этими командами.
ЦСКА в сезоне-2022/2023 завоевал серебряные медали в чемпионате России и выиграл Кубок страны.
- 4 июля 2023
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