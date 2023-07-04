Владислав Безбородов – лучший арбитр сезона-2022/2023

Судья Владислав Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона-2022/2023.

Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). 50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и Кубке страны, включая Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Сергей Карасёв занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра.

10 лучших арбитров сезона согласно оценкам инспекторов матчей с учётом решений ЭСК:

1. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург, 50 лет, 26 матчей.

2. Павел Кукуян, Сочи, 41 год, 24 матча.

3. Сергей Карасев, Москва, 44 года, 23 матча.

4. Артём Чистяков, Азов, 36 лет, 15 матчей.

5. Алексей Амелин, Тула, 39 лет, 17 матчей.

6. Евгений Турбин, Дмитров, 43 года, 12 матчей.

7. Виталий Мешков, Дмитров, 40 лет, 17 матчей.

8. Кирилл Левников, Санкт-Петербург, 39 лет, 22 матча.

9. Павел Шадыханов, Москва, 37 лет, 17 матчей.

10. Артём Любимов, Санкт-Петербург, 38 лет, 19 матчей.

Среди арбитров, которые провели в РПЛ от одного до четырёх сезонов, рейтинг возглавили Артём Чистяков, Алексей Амелин и Павел Шадыханов. Среди дебютантов сезона 2022/2023 в топ-3 отметились Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Сергей Чебан.