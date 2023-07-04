«Рубин» разгромил КАМАЗ в товарищеском матче

Сегодня, 4 июля, в Казани прошёл товарищеский матч между «Рубином» и КАМАЗом. Победу одержали хозяева поля со счётом 5:1.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл нападающий гостевой команды Артур Арустамян. В середине первого тайма отличился защитник «Рубина» Максим Ширяев, а в начале второй половины игры Александр Зотов вывел казанцев вперёд.

На 54-й минуте белорусский нападающий хозяев Виталий Лисакович забил третий гол в ворота КАМАЗА. Уже под занавес встречи полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в четвёртый раз поразил ворота гостей, после чего КАМАЗ пропустил и пятый гол — отличился Игор Вуячич.

«Рубин» в сезоне-2022/2023 выступал в Первой лиге. Казанцы стали первыми в турнирной таблице, набрав 69 очков, и вернулись в Российскую Премьер-Лигу через год после вылета. КАМАЗ также представляет второй по силе российский дивизион. Клуб из Набережных Челнов завершил прошлый сезон на 11-м месте в турнирной таблице.