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«Рубин» разгромил КАМАЗ в товарищеском матче

«Рубин» разгромил КАМАЗ в товарищеском матче
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Сегодня, 4 июля, в Казани прошёл товарищеский матч между «Рубином» и КАМАЗом. Победу одержали хозяева поля со счётом 5:1.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл нападающий гостевой команды Артур Арустамян. В середине первого тайма отличился защитник «Рубина» Максим Ширяев, а в начале второй половины игры Александр Зотов вывел казанцев вперёд.

На 54-й минуте белорусский нападающий хозяев Виталий Лисакович забил третий гол в ворота КАМАЗА. Уже под занавес встречи полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в четвёртый раз поразил ворота гостей, после чего КАМАЗ пропустил и пятый гол — отличился Игор Вуячич.

«Рубин» в сезоне-2022/2023 выступал в Первой лиге. Казанцы стали первыми в турнирной таблице, набрав 69 очков, и вернулись в Российскую Премьер-Лигу через год после вылета. КАМАЗ также представляет второй по силе российский дивизион. Клуб из Набережных Челнов завершил прошлый сезон на 11-м месте в турнирной таблице.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
04 июля 2023, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
5 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Арустамян – 17'   1:1 Ширяев – 34'   2:1 Зотов – 55'   3:1 Лисакович – 57'   4:1 Ломовицкий – 82'   5:1 Вуячич – 84'
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