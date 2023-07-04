Масалитин: ЦСКА вернётся к Марио Фернандесу после Нового года — придёт в зимний перерыв

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался насчёт возможного возвращения в московский клуб защитника Марио Фернандеса.

«На сегодняшний день Марио в определённом смысле помог бы. Понятно, что тут финансовый вопрос не только в том, чтобы платить за него неустойку — надо же что-то платить и Марио. Нужно смотреть в смету: может быть, он пока в неё не вписывается.

Всё-таки бесплатно такой хороший футболист не придёт играть. Нужны определённые финансовые условия: зарплата, бонусы и премиальные. Но ничего страшного — надо доверять молодым. ЦСКА вернётся к Марио после Нового года. Как мне кажется, [он] придёт в зимний перерыв», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.