Масалитин: ЦСКА вернётся к Марио Фернандесу после Нового года — придёт в зимний перерыв
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался насчёт возможного возвращения в московский клуб защитника Марио Фернандеса.
«На сегодняшний день Марио в определённом смысле помог бы. Понятно, что тут финансовый вопрос не только в том, чтобы платить за него неустойку — надо же что-то платить и Марио. Нужно смотреть в смету: может быть, он пока в неё не вписывается.
Всё-таки бесплатно такой хороший футболист не придёт играть. Нужны определённые финансовые условия: зарплата, бонусы и премиальные. Но ничего страшного — надо доверять молодым. ЦСКА вернётся к Марио после Нового года. Как мне кажется, [он] придёт в зимний перерыв», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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