Витор Роке перешёл в «Барселону»

18-летний нападающий «Атлетико Панараэнсе» Витор Роке стал игроком «Барселоны». О подписании бразильского таланта должны официально объявить в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, все документы подписаны, «Атлетико Панараэнсе» и «Барселона согласовали трансферы. Сейчас клубы перепроверяют контракты. По текущему соглашению между командами, Витор присоединится к каталонцам в январе 2024 года.

Роке перешёл в «Атлетико Панараэнсе» из «Крузейро» в апреле 2022 года за € 4,7 млн (данные Transfermarkt). Его переход в «Барселону» обойдётся испанскому клубу в € 35+10 млн. В «Атлетико» за 63 матча Роке забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до мая 2027 года.