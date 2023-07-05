Тьяго Мендес близок к переходу в катарский «Аль-Райян»

31-летний полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес в ближайшее время, вероятно, окажется в Катаре. К бразильскому игроку проявляет сильный интерес «Аль-Райян», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, между клубами уже достигнуто полное соглашение по трансферу футболиста, личные условия также согласованы. На 5 июля запланировано медицинское обследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Мендес принял участие в 31 матче, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн. Контракт игрока с «Лионом» действует до конца июня 2025 года.