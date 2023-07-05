«Ливерпуль» выбыл из борьбы за полузащитника «Баварии» Гравенберха

«Ливерпуль» перестал участвовать в борьбе за полузащитника «Баварии» и сборной Нидерландов Райана Гравенберха. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По данным источника, мерсисайдцы теперь сосредоточили своё внимание на футболисте «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Отмечается также, что «Бавария» не хочет отпускать Гравенберха в это трансферное окно. Мюнхенцы приобрели нидерландского футболиста у «Аякса» только прошлым летом.
В сезоне-2022/2023 Гравенберх провёл 24 матча за «Баварию» в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 30 млн.
Ранее «Ливерпуль» приобрёл полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера и футболиста «Лейпцига» Доминика Собослаи.
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