Во «Флуминенсе» отреагировали на назначение своего главного тренера в сборную Бразилии

Пресс-служба бразильского клуба «Флуминенсе» опубликовала заявление команды по поводу назначение главного тренера Фернандо Диниза на аналогичную должность в сборной Бразилии. Специалист будет совмещать посты.

«Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес обратился к президенту команды по поводу назначения Фернандо Диниза в сборную Бразилии. Он рассказал, что специалист будет работать в национальной команде весь следующий год и спросил, готов ли «Флуминенсе» отпустить тренера.

После изучения календаря матчей, во «Флуминенсе» решили, что подобное решение не помешает команде. Отборы к чемпионату мира проходят в короткий срок, во время них чемпионат уходит на паузу, поэтому это не отразится на команде», — сказано в заявлении на официальном сайте «Флуминенсе».

Диниз будет главным тренером сборной Бразилии до лета 2024 года, затем команду возглавит действующий главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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