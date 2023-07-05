Мбаппе — лучший форвард по версии ESPN, Винисиус — второй, Месси — третий

ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими форвардами планеты на данный момент.

Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле. Портал проводит разграничение между понятием «страйкер» и форвард. Под «страйкером» понимается чистый центральный нападающий, оперирующий на острие. «Форвард» — более многосторонний игрок, сочетающий в себе функции атакующего полузащитника, вингера и нападающего.

Топ-10 форвардов по версии ESPN

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

2. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).

3. Лионель Месси («Интер Майами»).

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

5. Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»).

6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

7. Рафаэл Леау («Милан»).

8. Лаутаро Мартинес («Интер»).

9. Кристофер Нкунку («Челси»).

10. Неймар («ПСЖ»).