Эрлинг Холанд — лучший нападающий мира по версии ESPN, Бензема — второй, Кейн — третий

ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими «страйкерами» планеты на данный момент.

Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле. Портал проводит разграничение между понятием «страйкер» и форвард. Под «страйкером» понимается чистый центральный нападающий, оперирующий на острие. «Форвард» — более многосторонний игрок, сочетающий в себе функции атакующего полузащитника, вингера и нападающего.

Топ-10 «страйкеров» по версии ESPN

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

2. Карим Бензема («Реал Мадрид»).

3. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»).

4. Виктор Осимхен («Наполи»).

5. Роберт Левандовски («Барселона»)

6. Габриэл Жезус («Арсенал»).

7. Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»).

8. Александер Исак («Ньюкасл»).

9. Душан Влахович («Ювентус»).

10. Джонатан Дэвид («Лилль»).