«Манчестер Юнайтед» нашёл замену для де Хеа в АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания контракта с вратарём «Брайтон энд Хоув Альбион» Робертом Санчесом в качестве замены ушедшему Давиду де Хеа. Об этом сообщает Daily Mail.
25-летний Санчес потерял регулярную игровую практику при Роберто Де Дзерби, поэтому ищет возможность смены обстановки. Его контракт с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.
Почему так плохо «уходят» Де Хеа?
«Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт с де Хеа, испанец покинул клуб после 12 лет в качестве свободного агента. Однако не исключается, что он всё ещё может подписать с командой новое соглашение. Сейчас «Манчестер Юнайтед» также рассматривает подписание вратаря «Интера» Андре Онана.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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