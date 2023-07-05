Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену для де Хеа в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену для де Хеа в АПЛ
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания контракта с вратарём «Брайтон энд Хоув Альбион» Робертом Санчесом в качестве замены ушедшему Давиду де Хеа. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний Санчес потерял регулярную игровую практику при Роберто Де Дзерби, поэтому ищет возможность смены обстановки. Его контракт с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.

Почему так плохо «уходят» Де Хеа?
Боссы «МЮ» поступили с де Хеа по-свински
Боссы «МЮ» поступили с де Хеа по-свински

«Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт с де Хеа, испанец покинул клуб после 12 лет в качестве свободного агента. Однако не исключается, что он всё ещё может подписать с командой новое соглашение. Сейчас «Манчестер Юнайтед» также рассматривает подписание вратаря «Интера» Андре Онана.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

Материалы по теме
Рой Кин — о де Хеа: он слишком много ошибался. Я бы выпроводил его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023