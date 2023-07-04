Боссы «МЮ» поступили с де Хеа по-свински

В феврале «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка лиги (2:0). Вратарь Давид де Хеа, помимо трофея, покорил знаковую для себя и клуба вершину – игра стала для испанца 181-й в составе манкунианцев без пропущенных мячей. Тем самым де Хеа превзошёл на один матч предыдущего рекордсмена – Петера Шмейхеля. По этому поводу несколько дней спустя на «Олд Траффорд» вратарь получил специальный приз из рук сэра Алекса Фергюсона.

Для рекорда де Хеа понадобилось провести за «дьяволов» 522 встречи во всех турнирах. Он живая легенда клуба и бесспорный первый номер команды на протяжении 12 последних сезонов. По последнему контракту с «МЮ», который закончился в июне, он являлся самым высокооплачиваемым вратарём в мире с зарплатой в € 435 тыс. в неделю.

Давид де Хеа и Алекс Фергюсон Фото: Matthew Peters/Getty Images

Однако в последних сезонах «МЮ» стабильно стагнировал, испанец спасал всё реже, поэтому в клубе ему предложили продлить контракт на менее выгодных условиях. Давид привык к Англии, здесь у него семья, два года назад родилась дочь – он не хотел менять обстановку и решил продолжить карьеру на «Олд Траффорд». По окончании сезона испанец сказал товарищам по команде: «Увидимся в июле», но новое соглашение пока так и не подписано. Руководство «Юнайтед» потребовало от игрока ещё больше подвинуться по зарплате – настоящее свинство в свете статуса и регалий футболиста.

В сезоне-2022/2023 де Хеа установил рекорд и выиграл «Золотую перчатку»

В карьере Давида множество суперматчей и невероятных спасений. Особенно ярко испанец сиял в сезонах-2017/2018 и 2021/2022 – процент сейвов стабильно превышал 80%, что является показателем вратаря высочайшего уровня. В 2021 году мир говорил о Роналду после его возвращения на «Олд Траффорд», а игроком месяца дважды в первой половине сезона признали де Хеа. Несмотря на ряд неудачных матчей в прошлом сезоне с обилием «привозов», Давид получил «Золотую перчатку» за наибольшее количество игр без пропущенных мячей (17). Как ни крути, а показатель высокого класса.

Эрик тен Хаг вручает награду «Золотая перчатка» Давиду де Хеа Фото: Matthew Peters/Getty Images

То есть если уровень кипера и упал, то не критически. Однако человеческая особенность запоминать плохое сильно подвела вратаря. В головах фанатов преимущественно всплывают вовсе не спасения Давида, а ошибки в играх с «Брентфордом», «Вест Хэмом» и особенно в четвертьфинале Лиги Европы с «Севильей». Как же неряшливо смотрелся его пас сопернику, приведший к третьему голу.

Эти «перформансы» усилили недовольство главного тренера Эрика тен Хага. Голландец хвалит игрока за умение отражать удары любой сложности, но недоволен отсутствием выходов из ворот, плохим руководством обороной при стандартах, а ещё очень слабой игрой ногами. Именно по этим причинам де Хеа даже в 32 года – золотое время для любого голкипера – слабо соответствует современным требованиям к стражу ворот №1.

После ухода Фергюсона на пенсию в 2013-м в «Юнайтед» меняются тренеры, уходят и приходят дорогостоящие игроки (в прошлом сезоне установили рекорд АПЛ по тратам на зарплаты игроков – € 445,7 млн), а вклиниться в борьбу за чемпионство никак не удаётся. Неудивительно, что в какой-то момент топовый уровень де Хеа опустился до нынешнего. Но даже если бы Давид пропускал в каждой игре, то решение руководства о пересмотре лишь пару месяцев назад согласованных условий контракта – очень циничный и недостойный большого клуба поступок.

Де Хеа – рекордсмен клуба, легенда последнего десятилетия и просто очень порядочный человек. А к нему отнеслись как к бесперспективному пацану из второй команды.

Давид де Хеа Фото: Clive Rose/Getty Images

У «МЮ» самая высокая зарплатная ведомость в АПЛ, а они экономят на мелочах

Подобного неуважения не проявлял даже Алекс Фергюсон, когда в 1990 году разочаровался ужасной игрой соотечественника Джима Лейтона в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (3:3) и сослал вчерашнего любимчика в дубль. Тренер и до этого матча часто предупреждал вратаря, что нужно соблюдать режим, но тот пропустил замечания мимо ушей и в дальнейшем не воспользовался многочисленными шансами.

С де Хеа совсем другая история – его статус легенды не обсуждается, но, похоже, не все в Манчестере придерживаются такого мнения. И дело не только в том, что Давид не заслужил такого отношения – подобные прецеденты наносят огромный ущерб репутации топового клуба.

Де Хеа, сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду Фото: Ash Donelon/Getty Images

Беспредел, творящийся в руководстве «Юнайтед» после ухода Фергюсона, напоминает тарантиновский ужастик «От рассвета до заката». На первый взгляд всё круто: стильная манящая вывеска, брутальные завсегдатаи, красивые танцовщицы и дорогостоящие напитки, а позади заведения – свалка. Даже Роналду удивлялся во время своего второго захода в «МЮ». «Ничего не изменилось с тех пор, как я ушёл. Бассейн, джакузи, даже тренажёрный зал, техника. Я думал, что увижу новые технологии, инфраструктуру. Но я видел то, что видел, когда мне было 20!» – недоумевал португалец в нашумевшем интервью Пирсу Моргану.

Логика безвозвратно зависает, когда клуб с самой высокой зарплатной ведомостью в АПЛ пытается дважды сэкономить на статусном и ведущем игроке. Это всё равно, что миллиардер приобретёт серёжки на день рождения жены не в дорогом ювелирном салоне, а в ломбарде. Трудно представить подобные сюжеты в таких чётко отлаженных механизмах, как «Манчестер Сити» (хотя разногласия с Гюндоганом тоже были), «Бавария» или «Реал». Самое печальное в данной ситуации для болельщиков, что непоследовательность руководства проявляется во всём, и в трансферной деятельности в том числе.

В прошлом сезоне «МЮ» занял третье место в чемпионате Англии – несомненный успех для нынешней команды, который нуждается в закреплении. Времени до закрытия трансферного окна ещё навалом, но, в отличие от конкурентов, «дьяволы» пока не так активны на трансферном рынке. В то время, когда «Сити» приобрёл Матео Ковачича (€ 29,1 млн), «Ливерпуль» – Алексиса Мак Аплистера (€ 42 млн) и Сабослаи (около € 70 млн), а «Челси» – Кристофера Нкунку (€ 60 млн) и Джексона, боссы «Юнайтед» били в молоко. Гарри Кейн, похоже, выберет «Баварию» (как и южнокорейский защитник Ким Мин Джэ) или останется в «Тоттенхэме», Деклана Райса вот-вот подпишет «Арсенал», а о трансфере Маунта ещё не объявлено официально, но этого перехода точно будет мало.

Онана работал с тен Хагом в «Аяксе». Андре выведёт «МЮ» на новый уровень?

Пока де Хеа, на счету которого 190 «сухих» матчей за манкунианцев, переваривает произошедшее и свыкается с ролью свободного агента, «Юнайтед» совсем скоро начнёт подготовку к сезону без конкурентоспособного вратаря. Дин Хендерсон, который провёл прошлый сезон в аренде в «Ноттингем Форест», играет ногами заметно хуже Давида. Тому Хитону уже 37 лет, и он всего трижды играл в первой команде в этом десятилетии, но, похоже, именно ветеран закроет ворота 12 июля с «Лидсом» в товарищеском матче.

Андре Онана — потенциальная замена де Хеа в Манчестере Фото: Michael Regan/Getty Images

Последние полгода основным претендентом на замену де Хеа считался его соотечественник Давид Райя из «Брентфорда». У уроженца Барселоны лучший показатель отражённых ударов (76%) в прошлом сезоне, но тренер «МЮ» настаивает на трансфере первого номера «Интера» – Андре Онана, с которым он знаком по работе в «Аяксе». Когда голландец возглавил команду, он заявил, что хочет привнести в клуб более прогрессивный и активный стиль. Онана здорово играет ногами и в целом более разноплановый вратарь, чем де Хеа, поэтому интерес к камерунцу очевиден.

Свою крутизну Андре подтвердил в финале Лиги чемпионов с «Сити», став одним из главных рифов, о которые разбивался традиционный высокий прессинг «горожан». «Невероятный вратарь. Идеально выбирает позицию, тонко читает игру и управляет защитниками», – восхитился африканцем после игры Пеп Гвардиола. Тем самым тренер косвенно подсветил одну из главных проблем «Юнайтед» в прошлом сезоне – плохой контроль мяча и неспособность вратаря качественно начать атаку первым пасом. У Андре в этом отношении всё по высшим стандартам – он с кошачьей грацией возится с мячом, и любой прессинг ему нипочём.

Порой кажется, что он даже передерживает мяч, но на самом деле выполняет диспетчерскую функцию – ждёт, когда освободится пространство, и делает туда пас. Контраст с редко покидающим штрафную де Хеа очевидный – в «Интере» Андре в основном исполняет роль либеро с сейвами на ленточке в придачу. Несмотря на то что и раньше были команды, которые действовали в таком стиле – «Бавария» и сборная Германии с Нойером или «Сити» с Клаудио Браво – Онана и «Интер» подняли планку ещё выше. Никто не играет с такой высокой линией обороны. Можно не сомневаться, что трансфер Онана позволит «МЮ» выйти на тот самый уровень, о котором мечтает тен Хаг. Сам вратарь хочет в «МЮ», да и «Интер», по сообщениям итальянских СМИ, намерен договориться. А де Хеа, похоже, стоит задуматься о варианте в Саудовской Аравии.