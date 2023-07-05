Илья Агапов: личные цели на следующий сезон — попасть в состав ЦСКА и закрепиться в нём
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Молодой защитник ПФК ЦСКА Илья Агапов рассказал о своих личных целях на следующий сезон. 22-летний футболист хочет закрепиться в составе армейской команды. Он перешёл в ЦСКА в январе 2023 года и уже успел провести за команду три матча.
«Отлично чувствую себя в команде. Что касается первого матча в предсезонной подготовке, всё равно пока тяжело — мы не до конца восстановились после тренировок на сборах. Отличия текущих сборов от зимних только в том, что они короче. По интенсивности всё то же самое.
Личные цели в грядущем сезоне — попасть в состав и закрепится в нём. Выкладываться на 100% в то время, которое будут давать», — сказал Агапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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