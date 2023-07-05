«Барселона» объявила о подписании Иньиго Мартинеса

Каталонская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Иньиго Мартинеса. Стороны подписали контракт, который рассчитан до 30 июня 2025 года. В соглашении Мартинеса с «Барселоной» также прописана сумму отступных — € 400 млн.
32-летний Мартинес находился без клуба после того, как истёк его контракт с «Атлетиком» 30 июня 2023 года. Он выступал за команду с 2018 года, когда перешёл из «Реала Сосьедад», воспитанником которого и является. В минувшем cезоне защитник принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Мартинес является действующим игроком сборной Испании, в составе которой провёл 20 матчей. Впервые он был вызван в национальную команду ещё летом 2013 года.
️️Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видео:
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