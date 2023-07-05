«Урал» проведёт в Екатеринбурге первый международный матч за 23 года

13 июля «Урал» в товарищеском матче встретится с узбекским «Нефтчи». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17:30 мск. Эта игра станет первым международным матчем «Урала» в Екатеринбурге за 23 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Игра с ФК «Нефтчи» станет первым международным матчем в Екатеринбурге впервые с 2000 года. Почти ровно 23 года назад, 29 июля 2000 года, «Уралмаш» на Центральном стадионе провёл товарищескую встречу с грузинским клубом «Иверия». Наша главная команда, которую тогда возглавлял Николай Агафонов, победила соперников из города Самтредиа — 2:1. Счёт в матче уже на второй минуте открыл Евгений Аверьянов, а через две минуты забил Игорь Палачёв. Уже в концовке игры соперники отыграли один мяч с пенальти.

А предыдущий официальный международный матч в столице Урала состоялся в 1996 году. 27 июля «Уралмаш» принимал датский «Силькеборг» в полуфинале Кубка Интертото. Наша команда уступила — 1:2. Единственным голом отметился Игорь Бахтин. В ответной встрече в Дании «Уралмаш» победил 1:0 благодаря мячу Игоря Ханкеева. Однако по правилу гостевых голов в следующий этап турнира вышел «Силькеборг», — написано в заявлении «Урала».

Отмечается, что завтра, 6 июля, «Урал» сыграет с «Нефтчи» на выезде.