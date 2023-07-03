Вратарь ЦСКА Помазун в четвёртый раз подряд отправляется в аренду в «Урал»
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Вратарь ЦСКА Илья Помазун арендован «Уралом» до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальном сайте. Клуб из Екатеринбурга арендует футболиста четвёртый раз подряд.
«Илья Помазун снова проведёт сезон в «Урале» на правах аренды. При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2027/2028. Для воспитанника нашей академии этот сезон в «Урале» станет уже четвёртым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа. Желаем Илье успешного сезона!» — сказано в заявлении ЦСКА.
26-летний Помазун в 83 матчах за «Урал» пропустил 105 мячей и 22 раза отыграл «на ноль». За первую команду ЦСКА он принял участие в 10 матчах.
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