Россиянин Никита Иосифов стал игроком команды «Мирандес» из второй лиги Испании
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Полузащитник Никита Иосифов, ранее покинувший «Вильярреал», подписал контракт с «Мирандесом» на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года, но «Вильярреал» объявил о досрочном уходе россиянина.
Иосифов — воспитанник «Спартака», но с 2018 по 2021 год он находился в структуре железнодорожников. На счету полузащитника два матча за молодёжную сборную России, в которых он отдал одну результативную передачу.
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