Никита Иосифов покинул испанский «Вильярреал»

Испанский клуб «Вильярреал» объявил о прекращении сотрудничества с группой игроков, выступавших за резервную команду, включая российского полузащитника Никиту Иосифова. Об этом сообщила пресс-служба «жёлтой субмарины».

Кроме Иосифова, команду покинули Мигель Леаль, который посвятил «Вильярреалу» 20 лет жизни, капитан Адриан Де Ла Фуэнте, Икер Гоухон и Иан Кассаро.

22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года.

Иосифов — воспитанник «Спартака», но с 2018 по 2021 год он находился в структуре железнодорожников.