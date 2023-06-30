Никита Иосифов покинул испанский «Вильярреал»
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Испанский клуб «Вильярреал» объявил о прекращении сотрудничества с группой игроков, выступавших за резервную команду, включая российского полузащитника Никиту Иосифова. Об этом сообщила пресс-служба «жёлтой субмарины».
Кроме Иосифова, команду покинули Мигель Леаль, который посвятил «Вильярреалу» 20 лет жизни, капитан Адриан Де Ла Фуэнте, Икер Гоухон и Иан Кассаро.
22-летний Иосифов оказался в «Вильярреале» летом 2021 года, перейдя из структуры московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во втором по силе дивизионе Испании, забив один гол. Соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2026 года.
Иосифов — воспитанник «Спартака», но с 2018 по 2021 год он находился в структуре железнодорожников.
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