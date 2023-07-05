Президент «Кадиса» подтвердил переход Бонгонда в «Спартак»

Президент испанского «Кадиса» Мануэль Вискайно подтвердил, что вингер испанской команды Тео Бонгонда переходит в московский «Спартак».

«Бонгонда дорабатывает свои обязательства здесь. Похоже, что к его уходу всё готово и скоро об этом будет объявлено», — сказал президент «Кадиса» в эфире радио Onda Cero Cadiz, его слова приводит Canal Amarillo.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Тео около € 10 млн. Эти условия являются для «Кадиса» благоприятными, так как год назад клуб купил вингера у «Генка» за € 3 млн.

В минувшем сезоне испанской Примеры Бонгонда принял участие в 31 игре, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 14-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги.