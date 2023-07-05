У «Спартака» сорвались четыре трансфера? На кого претендовал московский клуб

На летнее окно руководство «Лукойла» выделило «Спартаку» достаточно серьёзные деньги (называлась сумма в € 15-20 млн) для покупки игрока в атаку. Судя по всему, новичком команды Гильермо Абаскаля будет вингер испанского «Кадиса» Тео Бонгонда, чей трансфер потянет приблизительно на € 10 млн. Однако конголезский бельгиец, возможно, был не первым кандидатом в шорт-листе красно-белых – стали известны имена ещё нескольких форвардов, которых пытался заполучить московский клуб.

Известный агент Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!» назвал имена трёх игроков, за которых боролся «Спартак» – это Антонио Санабрия из «Торино», Валентин Кастельянос из «Жироны» и Лукас Бое из «Эльче».

Кроме того, бразильские инсайдеры написали о переговорах московского клуба по поводу трансфера нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы по прозвищу Габигол. По разным причинам все четыре варианта сорвались. Несмотря на то что этих игроков не будет в составе красно-белых, интересно понять, кого хотел подписать «Спартак». Рассказываем о несостоявшихся новичках команды.

Антонио Санабрия, «Торино»

Антонио Санабрия Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Санабрия – одноклубник россиянина Алексея Миранчука и экс-хавбека ЦСКА Николы Влашича. Как правило, они втроём и действовали в группе атаки «Торино». 27-летний парагваец стал лучшим бомбардиром и самым результативным игроком «Торино» в чемпионате Италии: забил 12 мячей (один с пенальти) и сделал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает нападающего в € 10 млн. Его трансфер в «Спартак», по словам агента, не состоялся из-за нежелания футболиста ехать в Россию.

Санабрия – воспитанник «Барселоны», у него достаточно большой опыт выступлений в Примере и Серии А. Антонио поиграл за «Бетис» и «Дженоа», провёл пару матчей за «Рому». В футболке сборной Парагвая выходил на поле 27 раз. Очевидно, для «Спартака» Санабрия стал бы реальным усилением.

Правда, Антонио мог бы не подойти под схему с двумя форвардами. Тренер «Торино» Иван Юрич говорил, отвечая на вопрос журналистов об игре парагвайца в паре с Андреа Белотти: «Абсолютно невозможно – это два первых нападающих. Команда нашла баланс, играя, как сейчас. Когда мы выходили с двумя форвардами, то ничего не могли сделать».

Валентин Кастельянос, «Жирона»

Валентин Кастельянос Фото: Alex Caparros/Getty Images

Кастельянос – лучший бомбардир и самый результативный игрок «Жироны» в завершившемся сезоне Примеры. 24-летний аргентинец забил 13 мячей (один с пенальти), при этом голевых передач у него не было. Стоимость Валентина, по оценкам Transfermarkt, составляет € 15 млн. Интересно, что Кастельянос принадлежит американскому клубу «Нью-Йорк Сити», а за «Жирону» выступал на правах аренды, поэтому с его трансфером у московского клуба наверняка были бы проблемы.

Аргентинец прославился одной игрой с «Реалом» в апреле этого года. «Жирона» сенсационно победила «сливочных» со счётом 4:2, а Валентин стал автором всех голов команды – оформил покер! Уникальное событие.

Счастливый Кастельянос признался после матча: «Забить «Реалу» было мечтой, а забить им четыре мяча – такого я даже не представлял. Вечер мечты! Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог вообразить подобное».

Кастельянос выступал за олимпийскую сборную Аргентины, а вот поиграть за первую и стать чемпионом мира вместе с Лео Месси не получилось.

Лукас Бое, «Эльче»

Лукас Бое Фото: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto via Getty Images

27-летний Бое ещё один аргентинец, на которого претендовал «Спартак». Это лучший бомбардир и самый результативный игрок «Эльче» – слабейшей команды минувшего сезона Примеры. Лукас стал автором семи забитых мячей и двух голевых передач. Transfermarkt оценивает нападающего в € 10 млн. Борьбу за место в основе Бое выигрывал у экс-спартаковца Эсекьеля Понсе.

Интересно, что Бое мог оказаться в России ещё в 2017 году, когда Роберто Манчини собирал в Санкт-Петербурге аргентинскую банду. Писали, что «Зенит» был близок к договорённости с «Торино» по поводу трансфера нападающего, тем не менее что-то не сложилось. Как и в истории со «Спартаком». Но и в Серии А у Лукаса не пошло (забил всего один гол), а вот в Испании он хорошо прижился.

В марте 2022-го Бое сыграл свой первый и пока последний матч за сборную Аргентины. Как и Кастельянос, на ЧМ-2022 он не попал. Вообще, Лукас подавал определённые надежды. По стилю игры его сравнивали с Абелем Бальбо, он получил прозвище Танк. Сильный физически и работоспособный нападающий.

Габриэл Барбоза, «Фламенго»

Габриэл Барбоза Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Тем, кто следит за мировым футболом, не нужно рассказывать историю Габигола. Огромный талант, невероятно сильный по качествам нападающий уехал из Бразилии летом 2016 года в «Интер» после того, как победил со сборной на домашней Олимпиаде. Главной звездой «селесао» был Неймар, но и Габриэл Барбоза своей игрой заслужил трансфер в топ-клуб за € 29,5 млн.

Однако в Италии Габигол потерялся. Через год его отдали в аренду «Бенфике», где он тоже быстро заскучал. В общем, кажется, что это звезда исключительно для чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. Капризный футболист, со сложным характером и проблемами при игре без мяча. После перехода во «Фламенго» Габриэл Барбоза снова стал королём. На сегодняшний день у форварда 136 голов в 226 матчах за команду из Рио-де-Жанейро. Он помог выиграть «Фла» 11 трофеев.

Габигол, если верить инсайдерам, готов ехать в Россию и в частности в «Спартак». Вот только он потребовал сумасшедшую зарплату – € 5,5 млн в год без учёта бонусов. Во «Фламенго» бразилец получает € 3 млн. Платить такие деньги Габриэлу Барбозе, учитывая его имидж, было бы риском.

«Мы называли его Габи-не-гол. Он приехал с телохранителем и двумя SMM-менеджерами, но ничего не показал», – говорил про бразильца экс-тренер «Интера» Франк де Бур. Сейчас бразилец, согласно Transfermarkt, стоит € 21 млн.