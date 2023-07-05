Канчельскис: Гунько был в «Спартаке» с Аленичевым и Каррерой, это помогло ему в Армении

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что российский наставник Дмитрий Гунько, тренирующий клуб «Урарту», был признан лучшим тренером сезона в Армении. Напомним, Гунько с «Урарту» выиграл Кубок и чемпионат Армении.
«Дмитрий Гунько признан лучшим тренером в чемпионате Армении? Могу только порадоваться за него и поздравить. Отличные достижения. Взять золото и выиграть Кубок страны нелегко в любом чемпионате.
Можно ли сказать, что к успеху причастен предыдущий тренер «Урарту»? Есть такое выражение в футболе, что выигрывают на багаже какого-то специалиста. У каждого тренера свой багаж и немного чужого. Гунько работал в «Спартаке» при Аленичеве, Каррере, других специалистах. Перенимал их опыт. Уверен, этот опыт вместе с его знаниями помогли в Армении. Он много чему научился за годы, проведённые в «Спартаке». Этот багаж знаний привёз с собой. Может, когда-нибудь, если его позовут обратно в Москву, выиграет золото и со «Спартаком», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.
- 5 июля 2023
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