Гунько: уровень РПЛ упал. Из молодых и ярких появились только Пиняев и Коваленко

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько выразил уверенность, что изоляция от международных турниров сильно ударила по Российской Премьер-Лиге
«Конечно, сильно. Произошёл отток легионеров. Стало очень много забитых мячей. Это следствие появления молодых защитников. Снизилось качество игры. Футбол стал более открытым, потому что накал борьбы снизился. «Спартак» с ЦСКА за медали соперничали да несколько команд — за стыки. И при этом из молодых ярких футболистов появились только Пиняев и, может быть, Коваленко. В этот период времени таких игроков должно появляться гораздо больше.
Только из ФНЛ поднялось порядка 60 игроков. Откуда ещё черпать футболистов, когда легионеры уезжают? Только из ФНЛ и академий. Если академии были готовы, как у «Краснодара», то они пережили этот момент очень плавно и хорошо. Потом легионеры появились, но в моменте они играли собственными воспитанниками и показывали яркий, эмоциональный футбол, присущий молодёжи. Когда, если не сейчас?» — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 13 июня 2023
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:26
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:45
-
15:42
-
15:35
-
15:29
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:03
-
14:52
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:27
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:07
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:38