Гунько: уровень РПЛ упал. Из молодых и ярких появились только Пиняев и Коваленко

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько выразил уверенность, что изоляция от международных турниров сильно ударила по Российской Премьер-Лиге

«Конечно, сильно. Произошёл отток легионеров. Стало очень много забитых мячей. Это следствие появления молодых защитников. Снизилось качество игры. Футбол стал более открытым, потому что накал борьбы снизился. «Спартак» с ЦСКА за медали соперничали да несколько команд — за стыки. И при этом из молодых ярких футболистов появились только Пиняев и, может быть, Коваленко. В этот период времени таких игроков должно появляться гораздо больше.

Только из ФНЛ поднялось порядка 60 игроков. Откуда ещё черпать футболистов, когда легионеры уезжают? Только из ФНЛ и академий. Если академии были готовы, как у «Краснодара», то они пережили этот момент очень плавно и хорошо. Потом легионеры появились, но в моменте они играли собственными воспитанниками и показывали яркий, эмоциональный футбол, присущий молодёжи. Когда, если не сейчас?» — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.