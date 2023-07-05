«Клермон» объявил о подписании контракта с Кофрие

«Клермон» на своём официальном сайте объявил о подписании экс-футболиста «Спартака» Максимилиано Кофрие. Контракт с бельгийским футболистом рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, в «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн. Летом 2022-го он ушёл в аренду в «Клермон». В сезоне-2022/2023 26-летний защитник сыграл в 26 матчах чемпионата Франции и отметился одним забитым мячом. За «Спартак» Кофрие также успел провести 26 матчей и отдать одну результативную передачу. Он помог красно-белой команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.

«Клермон» прошлый сезон завершил на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 59 очков.