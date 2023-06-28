Салихова: Кофрие — мой трансфер, поэтому ненависть ко мне все транслировали на игрока

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе из стана красно-белых защитника Максимилиано Кофрие. Напомним, бельгийского защитника выкупил «Клермон», за который Кофрие сначала играл на правах аренды.
«Рыжий — очень классный парень и талантливый футболист. Он стал жертвой блогеров, некоторых ветеранов и журналистов. Все понимали, что это мой трансфер, поэтому ненависть ко мне транслировали на игрока. Я счастлива, что Макс не сломался, а наоборот, проявил себя как истинный боец, став одним из лучших защитников во Франции.
Он не покинул клуб, не сбежал, разорвав контракт, а дал заработать на трансфере. Максимилиано и Жиго могли стать крепкой связкой. Кроме того, они регулярно и существенно помогали фонду «Спартак-детям», предпочитая оставаться инкогнито, хотя о таких поступках надо громко говорить. Я желаю Максимилиано Кофрие стать гордостью «Спартака», «Клермона» и национальной команды Бельгии», — приводит слова Салиховой Metaratings.
- 28 июня 2023
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