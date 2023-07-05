Мадуэке и Гиббс-Уайт сыграют с первых минут в матче 1/2 финала молодёжного Евро с Израилем

Сегодня, 5 июля, начинаются полуфиналы молодёжного чемпионата Европы. В первом матче сыграют сборные Израиля и Англии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

Израиль: Царфати, Бар, Ревиво, Лемкин, Коэн, Джабер, Гандельман, Глух, Азулай, Тургеман, Горно.

Англия: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Томас, Джонс, Гомес, Мадуэке, Смит-Роу, Гиббс-Уайт, Гордон.

Напомним, в четвертьфиналах Израиль оказался сильнее хозяев турнира Грузии (0:0, 4:3 по пенальти), а Англия переиграла Португалию со счётом 1:0.

Также сегодня в другом полуфинале сыграют между собой сборные Испании и Украины. Матч пройдёт на стадионе «Генча — Стяуа» в Бухаресте, Румыния. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.