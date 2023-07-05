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Кудряшов — о переходе в «Факел»: честно скажу, я в предвкушении. Хочу быть полезным клубу

Кудряшов — о переходе в «Факел»: честно скажу, я в предвкушении. Хочу быть полезным клубу
Фёдор Кудряшов
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Российский защитник «Факела» Фёдор Кудряшов прокомментировал свой переход в стан воронежской команды.

«Честно скажу, что я в предвкушении. Я довольно долго не следил за чемпионатом России, играл в Турции, но то, как «Факел» вернулся в Премьер-Лигу, просто не может оставить равнодушным. Я стал смотреть за этим. Видел, как команда бьётся ради своих болельщиков, а те её поддерживают и дома, и на выезде. Когда возник вариант с «Факелом», я сразу сказал Александру Самедову, что меня очень подкупает эта история. Скорее бы разделаться со всеми делами в Турции и присоединиться к команде в Воронеже. Хочу быть полезным клубу», — приводит слова Кудряшова пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, воронежский «Факел» в минувшем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а в стыковых матчах победил «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч).

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