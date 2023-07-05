Израиль U21 — Англия U21: номинальные гости открыли счёт

Продолжается матч полуфинала чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречаются сборные Израиля и Англии. Команды играют на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый мяч забил нападающий Морган Гиббс-Уайт на 42-й минуте. Автором голевой передачи стал Коул Палмер. Отметим, что на 17-й минуте встречи Гиббс-Уайт не смог реализовать 11-метровый удар.

Напомним, в четвертьфиналах Израиль оказался сильнее хозяев турнира Грузии (0:0, 4:3 по пенальти), а Англия переиграла Португалию со счётом 1:0.

Также сегодня в другом полуфинале сыграют между собой сборные Испании и Украины. Матч пройдёт на стадионе «Генча — Стяуа» в Бухаресте, Румыния. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.