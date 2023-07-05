Испания — Украина: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 22:00

В полуфинальном матче чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года) встретятся сборные Испании и Украины. Команды будут играть на стадионе «Генча – Стяуа» в Бухаресте (Румыния). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На групповом этапе команды играли в одном квартете. Испания (7) заняла первое место в группе B, Украина (7) — второе, испанцы опередили соперника по дополнительным показателям, забив на один гол больше. Ниже расположились Хорватия и Румыния. Очная встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1, а Украина одержала волевую победу в матче с Францией — 3:1.
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