Испания — Украина: прогноз Александра Вишневского на полуфинал Евро-2023

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Евро-2023 U21 Испания — Украина.

Ставка: победа Испании за 1.71.

«Если сборную Испании неудивительно видеть в полуфинале молодёжного чемпионата Европы, она чаще других выигрывала этот трофей, то Украина во второй раз в своей истории добралась до полуфинала. Первый раз это было при Алиеве и Милевском, а сейчас Украина ещё и пробилась на Олимпиаду в Париже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В четвертьфинале Украина со счётом 3:1 обыграла Францию, а героем матча стал Мудрик, выступающий за «Челси». Он заработал пенальти, а также отдал голевую передачу.

Испания в очень хорошем состоянии приехала на этот чемпионат. Почти все игроки получают игровое время в своих сильных клубах. Это футболисты «Бетиса», «Атлетика», «Реала Сосьедад», «Браги». Надо отметить, что система подготовки юношей в испанском футболе просто великолепна. Они, кстати, получают много игрового времени в своих клубах, больше, чем в других чемпионатах.

Фаворитом Евро остаётся именно Испания, а на втором месте у букмекеров — Англия, у которой есть небольшое преимущество в том плане, что после полуфинала, если выиграет, не надо будет перелетать в другую страну, а вот Испании в случае победы придётся лететь из Румынии в Грузию.

В свою очередь, Испания на день ранее, чем Украина, играла четвертьфинал, а день отдыха — это существенно. На этот матч я заиграю чистую победу Испании. Всё же Украина уже прыгнула выше головы, и во второй раз подряд команда Ротаня вряд ли сотворит чудо.

Испания в матче со Швейцарией сыграла дополнительное время, но даже в этот момент команда не играла в полную силу, была далека от своего потенциала. Мне кажется, что Испания имеет отличные возможности, чтобы прибавить, а вот Украина уже достигла своего пика.

Эти команды уже играли в групповом раунде, но матч оказался полутоварищеским, так как оба соперника уже обеспечили себе место в плей-офф. Матч завершился вничью 2:2, что устраивало обе команды. Испания сэкономила много сил и сейчас сильна. Ей вполне по силам в основное время обыграть Украину», — сказал Вишневский.

Экспресс с коэффициентом 21.00.

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