Шунин заявил, что футболистам сборной России приятнее играть в Европе, а не в Азии

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался о товарищеских матчах национальной команды со странами Азии.
«Не хочу даже в это лезть. Есть люди, которые понимают, как будет развиваться наш спорт. Мне нужно быть лучшим, чтобы показать в сборной классный футбол, если меня туда вызовут. Но, конечно, когда мы приехали в Таджикистан и играли на искусственном поле не очень высокого качества, то контраст с Европой большой. Естественно, классно играть на шикарных полях Англии, Испании и Италии при полных трибунах. Но мы играем с теми, с кем можем. Для фанатов азиатских стран наш приезд ― праздник. Конечно, нам всем в сборной приятнее играть в Европе. Но я не должен выбирать», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 6 июля 2023
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